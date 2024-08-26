黃姓父子倆持空氣槍到飼主住處，朝黑狗連開多槍洩憤。 （民眾提供／葉靜美彰化傳真）

彰化1名男子日前行經花壇鄉環山路時，疑似被狗追吠因而心生不滿，事後竟帶著兒子持空氣槍前往飼主家，朝黑狗及屋主種植的木瓜射擊報復，隔日凌晨再返回現場又連開數槍，嚇壞附近居民，也讓飼主心生恐懼向警方報案，警方循線追查到黃姓父子倆，並在其住處起出作案槍械，全案依恐嚇等罪嫌函請彰化地檢署偵辦。

據了解，黃男父子疑因不滿被狗追吠，2次到飼主住家射擊報復，第一次在23日晚間7點多到飼主屋外，引來黑狗狂吠，父子即朝著黑狗射擊數槍，嚇得黑狗四處逃竄，離去前又朝著屋主所種植的木瓜連開多槍後離去，卻在隔日凌晨2點多又返回飼主住家外，持玩具槍對空連開多槍。

黃姓父子倆持空氣槍到飼主住處，朝屋主種植的木瓜連開多槍，被警方循線查獲起出作案槍械。 （民眾提供／葉靜美彰化傳真）

黃姓父子倆持空氣槍到飼主住處，朝屋主種植的木瓜連開多槍，木瓜上彈孔清晰可見。 （民眾提供／葉靜美彰化傳真）

彰化警分局8月24日2時51分接獲民眾報案，在花壇鄉環山路疑似聽到槍聲，經循線追查後，為黃姓父子涉案，警方聲請搜索票前往黃姓父子住處搜索，現場並查獲空氣槍2支、瓦斯槍1支及火藥式左輪玩具槍1支等證物。

警方表示，經初步調查黃男因日前騎機車行經該處遭飼主所飼養家犬追吠，心生不滿持空氣槍前往射擊報復，全案依恐嚇等罪嫌函請彰化地檢署偵辦。