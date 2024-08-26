美國費爾里狄金生大學（Fairleigh Dickinson University）23日公布的全國民調顯示，賀錦麗的支持度領先川普7個百分點，為50％對上43％，民調顯示種族及性別是促成賀錦麗領先的2大因素，專家分析，川普過去主要獲得白人及傳統男性支持，但如今已不確定這2項優勢是否仍有效果。

美國費爾里狄金生大學（Fairleigh Dickinson University）23日公布的全國民調顯示，賀錦麗的支持度領先川普7個百分點。

美國國會山莊報（The Hill）、佛州選戰分析網站「Florida Politics」報導，費爾里狄金生大學的民調顯示，賀錦麗（Kamala Harris）在全國支持度為50％，川普為43％，另外7％選民表示要投給他人。

兩人在各自政黨的支持率相當，均達95％。

這份民調顯示，種族及性別是賀錦麗領先的2大重要因素，當選民被要求考慮種族及性別時，賀錦麗的領先幅度顯著擴大，例如當提及候選人的性別時，賀錦麗對上川普的支持度分別為52％與42％，當提及候選人的種族時，賀錦麗獲得53％支持度，川普為39％；當不須考慮這2因素時，她與川普的支持度不相上下，為47％對上48％。

賀錦麗在獨立選民中的支持度仍大於川普，兩人分別為38％對上33％；川普在認為自己具有「傳統男性氣息」的男性選民中獲得最多支持，為64％對上賀錦麗的30％，相較之下，女性及非傳統男性身分的男性選民較挺賀錦麗。

針對民調結果，進行這項調查的費爾里狄金生大學政治學教授凱西諾（Dan Cassino）分析，川普的政治生涯主要圍繞白人及「男子氣概」而建立，這在過去是他的優勢，但如今已不清楚是否仍有效。

他進一步解釋，種族在選舉中是相當重要的因素，但也並非不可避免的因素，一旦非白人選民不考慮種族問題，川普在這個族群中的表現就會相當不錯，一旦考慮了種族，就會看到他們巨大轉向賀錦麗。

這份民調是在17至20日期間，針對全國801名登記選民所進行的調查，抽樣誤差為正負3.5個百分點。