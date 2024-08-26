陽明交通大學日前有學生在校園內遇到不明男子脅迫取財，對方自稱是地方勢力的大哥要借9萬元，被害人為了自保，只好交付9萬元現金，市警二分局25日在雲林地區將涉案的李姓男子逮捕到案，而李男根本不是大哥，看到刑警反而喊「老大我認了」，警方已查出其還涉及多起類似案件。

陽明交大這名被害學生是在本月18日在校內遇到李嫌，對方自稱是地方勢力的大哥，說自己有筆高達1300萬的交易要處理，現在只差25萬，但手頭上只有16萬。

對方恐嚇說，若不借錢，如果信譽受損要學生負責，被害人當下認為對方很有可能會找自己的小弟來尋仇，加上對方口袋鼓鼓的，無法確定是否帶了刀之類的凶器，為了保命，跟對方斡旋了快2個小時後，到郵局領了9萬現金交付給對方。

為免其他人碰上一樣的狀況，因此在臉書社團「新竹人新竹事」上分享此事，而事發後他也立即報警，整起事件立即引起其他同學共鳴，並陸續有3名學生向警方報案。

新竹市警察局第二分局接獲報案後，清查發現該嫌以此方式作案多次，立即與市刑大科偵隊、高雄市警局、雲林縣警台西分局等組成專案小組，報請新竹地檢署檢察官陳榮林指揮偵辦。

經專案小組調閱監視器循線追查，鎖定嫌疑人李姓男子身分及藏匿地點，昨天見時機成熟，至雲林地區將李嫌拘提到案，而當李嫌看到刑警登門抓人時，還對警察脫口喊「老大」，之前在校園裝地方勢力大哥的狠樣全不見了，警方後續將全案依涉嫌刑法詐欺、恐嚇取財等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

第二分局分局長林炎巨並表示，警方對於校園安全極為重視，提醒學生若於校內遭遇可疑人物跟蹤尾隨或發生刑事案件，務必立即撥打110或至鄰近派出所報案，警方將全力偵辦，維護校園安全。