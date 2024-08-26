劉世芳親自邀請佛光山與內政部合作推動防災士培訓。（消防署提供）

內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章日前前往高雄佛光山拜會心保住持，佛光山慈容、慧傳、慧倫、覺居、妙樂等10多位法師在場陪同。劉世芳感謝佛光山長期投入公益服務社會，特別邀請佛光山與內政部合作推動防災士培訓，強化災害防救韌性。

劉世芳表示，佛光山一直是安定民心的重要力量，長期投入公益服務社會，邀請佛光山與內政部合作推動防災士培訓。佛光山對此表達全力支持，將配合內政部在嘉義地區的921國家防災日演練，從雲嘉南地區的佛光山寺院、信眾展開防災士推廣。

劉世芳指出，為提升民眾風險意識，自2018年起推動防災士培訓，推廣對象由早期村里擴大至企業、民間組織及公部門機構。截至2024年7月底止，全國累計培訓29402名防災士，包括內政部近期特別在中央機關積極推廣，今年7至8月中央聯合辦公大樓已完訓400人，9月完成立法院及考試院約200人的訓練；預計2025年底前全國將完訓5萬名防災士。

劉世芳強調，非常感謝心保住持、所有法師們關心支持防災士計畫，期盼藉助佛光山的社會影響力，增進國人防災意識，讓台灣自主防災機制持續提升。