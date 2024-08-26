「綜藝大哥」胡瓜今（26）日出席華山基金會中秋送暖活動、擔任公益大使，跟長輩們一同撥柚子、歡唱，提前體驗中秋節，也呼籲眾人多捐款支持公益。胡瓜去年開始從電視轉換到網路，開設《下面一位》YouTube頻道，手上也陸續多了一些節目主持，還有演唱會等工作安排，下半年行程滿檔，他坦承近期真的太忙，胖了5、6公斤，也沒時間運動，不過體力都可以，僅提醒自己壓力不要太大，隨心所欲就好。

胡瓜開心說，在去年年底安排的計劃，今年基本上都實現了，「我年底會再錄好一個節目，明年會播。之後也想做台北歌廳秀演唱會，我覺得讓50、60、70、80歲的人能聽歌的地方很少，現在大部分都是韓團，或是五月天，周杰倫，老一輩的人也不認識他們」。

胡瓜（右）開心跟長輩們互動。（陳俊吉攝）

胡瓜先前才到高雄流行音樂中心參與「藍寶石大歌廳」演唱會演出，這次體驗更推進他想舉辦「台北藍寶石」的心情，「有必要拓展這塊，不管多少位置，都可以嘗試做看看，1年、半年1次、3個月1次也可以，想結合跟公益有關的活動」。談及卡司，胡瓜表示任賢齊已經答應他了，辛龍、李宗盛、羅大佑都想邀請，倘若真的有機會辦成功，他堅持不能把片段放到網路播放，「大家以前都是買票看歌廳秀，若網路上有，誰要買票？千萬不可以短視眼光去做這件事，不能這樣賺錢，要以振興餐廳秀為目的，就會很珍貴」。

辛龍自從愛妻劉真離世後，已經沒有在螢光幕前演出，胡瓜坦言之前有跟他見面，對方的狀態都很好，「他都在帶小孩，我也有跟他提過演唱會這件事，他有意願，真的希望他可以出來，我覺得他對電視還是會害怕，如果在歌廳秀面對大家，應該就可以」。

胡瓜希望振興台灣台語歌、歌廳秀的文化。（陳俊吉攝）

胡瓜認為，若要在台北舉辦歌廳秀，找場地是先決條件，「我的想法是振興台語歌，也想做傳承，台灣人的文化需要大家來撐起」；至於預算方面，胡瓜笑說自己都沒有認識有錢企業家，募款很辛苦，「看政府有沒有要幫我！任何公益活動，我們完全都是一點一滴慢慢湊，像我主持2天藍寶石，酬勞就馬上捐出去了」。