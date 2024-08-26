台灣女孩周子瑜2015年在韓國以TWICE成員身分出道，而她即將在下個月6日於韓國推出個人專輯。對此，昨（25）日官方又再度釋出一組美照，這次周子瑜罕見穿著透膚小背心，隱約可見裡面的黑色Bra，展現出成熟又性感的模樣。

從昨（25）日官方曬出第四波預告照中，可見周子瑜將長髮綁起，身穿透膚黑色小背心搭配褐色窄裙，再以卡其色的絲巾做為搭配，耳朵戴著金色耳環，整體造型俐落又不失優雅，高級感十足。且值得注意的是，平常總以羞澀忙內(老幺的意思)形象出現在大家面前的周子瑜，在此次的概念照中，眼神變得相當銳利，展現十足氣勢。

官方昨（25）日釋出周子瑜SOLO第四波預告照。（圖／IG@thinkaboutzu）

然而，照片曝光後，大受好評，粉絲紛紛留言稱讚「子瑜會不會太辣了」、「致子瑜的造型師和化妝師... 請多給她做這樣的造型」、「魅力四射颜值巅峰」、「這風格太美了」、「子瑜好美」、「超適合的」、「美翻天」、「建築很美，但周子瑜更美」。其中也有網友發現周子瑜這次全身造型都是出自Saint Laurent 2024春夏系列，因此敲碗希望她未來可以接下代言，「下一任YSL大使拜託了」。

其實周子瑜這陣子不時會在社群分享專輯拍攝時的側拍照，但有名網友卻指出周子瑜貼文首圖的選擇，讓他擔心周子瑜是否不太會經營社平交台，進而掀起討論。不過周子瑜過去就曾回應，自己發文時沒有想太多，重要的是當下的感覺，且比起美照，她更喜歡隨手拍到的真實照片，而粉絲也認為這就是周子瑜的魅力。