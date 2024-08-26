股王帶頭殺，台股指數還是摸不到季線！上週五台股因搶反彈的買盤進場未受美股重挫拖累反而收紅，上週五美股大漲就成為台股短線客最好獲利了結的時刻，雖然今天台股指數在台積電(2330)及鴻海(2317)等權值股走高下跳空開高，且大陸首款3A遊戲《黑神話：悟空》爆紅，石頭蹦出來的猴子讓電競相關的顯卡、電源供應器、散熱風扇等廠商股價跟著樂透，麗臺(2465)、曜越(3540)、青雲(5386)、撼訊(6150)、承啟(2425)及動力-KY(6591)等強攻漲停板作收，華碩(2357)、技嘉(2376)也強勢收高。

此外，中低價股晉倫(6151)、宏致(3605)、遠見(3040)、華擎(3515)、老爺知(5704)、群創(3481)、立碁(8111)、合騏(8937)、鈦昇(8027)、吉茂(1587)、台灣精銳(4583)、正達(3149)、紅木-KY(8426)亮燈漲停，一度帶領台股指數大漲近300點，攻抵22449.45點，不過，股王信驊(5274)漲多拉回，收盤股價大跌415元，跌幅逾7%，失守5000元關卡，力旺(3529)、創意(3443)跟著收低，設備股王弘塑(3131)亦開高走低，失守2000元關卡，台達電(2308)也失守400元關卡，讓衝高後的指數回頭向下，台積電(2330)更在收盤前一度翻黑，致使台股指數一度逼近平盤，所幸台積電最後一盤驚險收紅，終場加權股價指數約22240.12點，上漲82.07點，成交量為3464.29億元；OTC指數為269.71點，下跌1.97點，成交量為1133.34億元。

今天上市各類股中，以玻璃類股表現最佳，上漲幅約3.27%，其次是金融類股及電子通路類股，分別上漲1.93%及1.82%；表現較差者為電子零組件類股、機電類股及網通類股，其中電子零組件類股下跌0.8%，機電類股下跌0.77%，網通類股下跌0.13%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲0.95%，表現最差為半導體類股、下跌1.43%。

就技術面來看，今天台股在上星期五美股大漲帶動下，指數跳空開高，盤中指數一度攻抵22449.45點，不過隨後賣壓出籠，指數快速拉回，終場上漲82.07點，以22240.12點作收；近期台股指數量縮整理，不過仍守穩月線及10日線，隨著月線即將進入低檔扣抵區，月均線從走平到翻揚，支撐力道將轉強，由於此波台股自8月6日低點19662點反彈後持續向上攻堅，屬強勢反彈，若無重大黑天鵝事件發生，預估台股將持續往上方季線移動。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股歷經兩周強勢反彈後，因面臨季線反壓同時觀望美國聯準會決策及科技大廠財報及新產品出貨時程，導致大盤周一開高走低，預估近期將處於量縮整理格局。從產業基本面觀察，因電子資通訊產品需求暢旺、傳產原料接單回溫庫存回補，持續帶動台灣出口表現，近期因蘋果新機將問世，可留意相關具業績題材之消費性電子族群，或先進半導體製程設備封裝及伺服器供應鏈。

元富投顧總經理鄭文賢表示，本波台股從8月6日低點19662點起漲，大漲2883點完全沒有回檔，未來月線附近經過整理後，才有機會重返多頭，萬一有效跌破月線，則下檔看20250點；以資金輪動角度來看，毋庸置疑電子擔綱主軸，傳產和金融適時擔任撐盤，後續等待電子股回溫後，大盤才有機會再上攻，由於台股進入震盪階段，觀察強勢電子走勢，包括晶圓代工、半導體設備和營建股。短線指數來回震盪，原則上「操作不躁進，逢低再佈局」。