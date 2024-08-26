當時，與以色列交戰長達1個月時間，最後差不多是以平手告一段落，黎巴嫩多年來陷入政治和經濟危機，整個國家負債累累，沒有穩定的電力，也沒有合規的銀行體制，貧窮等於跟黎巴嫩畫上等號。

2023年10月7日，以色列與哈馬斯在加薩走廊爆發戰爭，隔天真主黨和以色列就開始用火箭彈以及無人機相互攻擊，但衝突主要限於位於邊境的城鎮。但面對更大範圍的衝突時，黎巴嫩急忙地為醫院備齊物資，並開放公立學校給尋求庇護的民眾。

協助政府進行救援工作，約60個組織之一的美慈（Mercy Corps）表示，7月時，以色列罕見地空襲黎巴嫩首都貝魯特的南部，一名真主黨高級別將領不幸身亡，於是人道主義組織與黎巴嫩政府間便開始有一連串會議。

黎巴嫩政府和聯合國在8月時，擬定一份全面性因應計畫，設定兩種可能發生的情境。一種是跟2006那一年的戰役相似，衝突升級有限，大概會有25萬人顛沛流離。另種最慘的是衝突失控，少說無家可歸的人數是從百萬起跳。

美聯社指出，按照這份規劃，衝突受控之下，每個月要花的費用是5000萬美元。不過，若戰爭全面升級，每個月的費用則暴增至1億美元。黎巴嫩政府表示，緊急資金將用借的以及來自於人道援助組織。

目前，需錢孔急的黎巴嫩政府每個月要砸2,400萬美元，用來照顧失去家園的民眾約10萬名。同時，生活在槍林彈雨的衝突區也有6萬人。自從跟以色列發生邊境衝突以來，幫助重建經濟的旅遊業也受到嚴重打擊。

美聯社指出，黎巴嫩幾10年的貪污以及政治癱瘓，造成當地銀行幾乎形同虛設。另外，基本的電力掌握在民間業者手上，可說毫無基建，公共服務機構也要仗賴國際團體。

2020年，當新冠病毒肆虐時，黎巴嫩嚴峻的情勢更是雪上加霜。貝魯特港的爆炸事件，把貝魯特市中心好幾塊區域幾乎夷為平地。黎巴嫩的銀行業者以及部分政府高層不接受IMF（國際貨幣基金組織）援手，理由是黎巴嫩不想痛定思痛的接受改革。

目前，黎巴嫩收容超過百萬名的敘利亞難民，政府的衛生部門8月初曾表示，由於國際社會對敘利亞難民的資助陸續減少，黎巴嫩的醫療體系沒有能力一邊開戰，一邊又要治療收容的難民。

2006年時，以色列把黎巴嫩唯一一座機場的跑道給炸了，基本上來說已無法使用，同時也封鎖海空區域。世界銀行（World Bank）估算，以色列轟炸黎巴嫩的基建與建築物，損失數目大概在31億美元。

美聯社指出，目前不清楚貝魯特港口在2020年經過毀滅性的爆炸後，在尚未完全重建的情況下，能否因應更大範圍的戰爭。已受損的大型儲糧設施，已於2022年倒塌，加上又有金融危機，故黎巴嫩只能靠最少的存糧來活命。

國際人道救援組織美慈統計，黎巴嫩現在大約還有兩到三個月的糧食以及燃料庫存量。但之後怎麼辦，因為黎巴嫩只有一座殘破不堪的機場，透過陸路方式來運輸很困難。

英國風險顧問公司Control Risks表示，在2006年時，真主黨的火藥庫內有15,000枚火箭彈，但根據最近非官方推估，現在這些飛彈應該多出快10倍。另外，還有從伊朗、中國大陸以及俄羅斯拿到更先進的武器。

有伊朗在背後支援的真主黨，或許會參予以色列與黎巴嫩之間的這場衝突。事實上，真主黨也在擴大攻擊無人機的陣容，以色列在這方面的軍武能力，不比真主黨來得優秀。

包括黎巴嫩的官員以及國際外交官們，都希望加薩走廊難以實現的停火協議，能夠讓黎巴嫩南部區域恢復平靜。真主黨也說，如果加薩能夠真的停火，自己也會停止攻擊邊境地區。