台灣金融併購史上破天荒地出現「合意」與「非合意」併購同時搶同一家金控公司!今天(26日)中信金預計向金管會送件公開收購申請書，如果金管會在15個營業日不反對的話，中信金就可以依照公開收購辦法完成收購10-51%新光金控股票的行為。

值得注意的是，一旦10月9日台新、新光股東臨時會通過「新新併」換股，中信金若也同時完成51%公開收購新光金的股票，就會出現新光金「重婚」現象，甚至有可能因換股強制轉換，使中信成為「台新新光金控」單一最大股東，形成「被迫持有」20%「台新新光金控」股票，在無法規限制又史無前例下，金管會審查本案面臨挑戰。

台灣併購與私募股權協會副理事長駱秉寬表示，當中信金收購新光金與台新新光合併同時進行，假設新光金（2888）或台新金（2887）股東臨時會否決合併換股案，或者中信金公開收購新光金失敗，新光金就花落台新金較無爭議。倘若新光金股東兩邊都不埋單，既反對新新併，也不賣中信金，那就維持現狀，沒有任何爭議。

但如果10月9日新光金股東臨時會通過與台新金換股後，中信金也同時取得51%新光金的股票達標，等於新光金同時嫁給台新金和中信金，變成了一金兩嫁的「重婚」，此時透過新光金股東會的換股協議，中信金可能最後買到的是具控制力的「台新新光金控」股票，因為，中信金公開收購的標的「新光金」股票在法律上強制轉換為合併後金控的股票，這時中信金一躍成為「台新新光金控」單一最大股東，持股約為20-33%，將成為金管會最大的難題，考驗金管會的智慧與法規。

駱秉寬表示，如果發生中信金持股新光金51%公開收購達陣，或是持有一定比例新光金的控制性持股如25%，台新金與新光金送件給金管會申請換股合併時，金管會將如何審理「新光金重婚」案？因過去從未發生過「公開收購」非合意併購和「換股合併」合意併購同步進行的情況，才會出現沒有法規規範的處境。

駱秉寬表示，過去國票金控併購安泰銀行案換股案，雖然董事會及股東會都通過，後金管會認為國票金要把安泰銀行換股過程中，大股東認同度不夠、又有訴訟案件，加上財務健全、併購綜效有疑慮決定緩議，卻從來沒有發生過「重婚」的法律問題。當持有過半新光金股票的中信金，公開收購成功，有可能依公司法第73-1條召開股臨會全面改選新光金董事會，或者發動第二次的公開收購「台新新光金控」的股票，勢必引起台新金掀起法律攻防戰。

所以，台灣金融併購史上第一次出現「合意」與「非合意」併購同搶同一家金控公司股權的難題，正考驗著主管機關的智慧、整併政策與法規深度。