桃園市新屋區有永安工業區，多年來空氣汙染及落塵問題嚴重，建築物內外都有明顯的粉塵，居民一天要打掃好幾次苦不堪言。（郭先彰提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市新屋區有永安工業區，多年來空氣汙染及落塵問題嚴重，建築物內外常有明顯的黑色粉塵。永安里長郭先彰氣憤表示，永安是新屋著名的旅遊景點，空汙及落塵有礙觀瞻也影響遊客到訪意願；市府環保局則說，將針對永安工業區內易產生粒狀物之事業單位加強稽查，也將針對陳情數量較多的廠家進廠查核輔導。

郭先彰說，永安及笨港里合計有1000多戶鄰近永安工業區，近期空氣汙染及落塵問題嚴重，像是工業區旁的福德宮，滿地常見黑色的落塵，且永安是新屋地區著名的觀光景點，如此的汙染有礙觀瞻，里辦公室自行裝設PM2.5及二氧化碳監測器，近日晚間就監測到橘燈汙染，里民都希望找出汙染源。

他也質疑，永安工業區內可能有工廠營業項目不同，躲避稽查造成環境汙染，也懷疑是灰渣處理廠的粉塵汙染，長期下來影響周邊環境帶給居民困擾，希望環保局加強抓出汙染源開罰，還給地方居民乾淨的環境。

環保局表示，將針對永安工業區內易產生粒狀物之事業，如非金屬礦物製品製造業、土石堆置場、瀝青廠等事業單位加強稽查，目前已掌握7家業者，另在永安工業區附近已建置2處空品感測器，從6月初起加強稽查。

環保局也說，將持續加強新屋永安地區空氣品質管理，持續透過智慧連線監控及加強查核，在接獲民眾陳情反映時，立即派員前往查處，如有發現違反《空氣汙染防制法》將依法告發，並督促業者完成改善工作。