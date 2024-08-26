Sony正式宣布與達發科技建立《LDAC技術合作夥伴》關係，共同推動高音質藍牙音訊的普及；為了滿足消費者對高品質無線音訊的需求，國際領導品牌Sony開發LDAC藍牙音訊技術，自1979年推出經典Walkman以來，Sony持續引領全球音樂革命，改變大眾聆聽音樂的方式。如今，在智慧時代，耳機已成為不可或缺的消費性電子產品。

索尼個人娛樂事業部專業解決方案部部長池澤良泰表示：「自2021年起，我們與達發科技建立了密切的合作關係，主要為使用LDAC的音訊製造商提供技術支援。我們很高興能夠再次介紹兩家公司的努力，包括我們從達發科技獲得的成就。未來，我們將繼續與達發科技合作普及LDAC，為客戶帶來高品質的聲音體驗。」

達發科技在藍牙音訊晶片研發領域已有超過20年的經驗。自2016年起，該公司成功協助全球客戶加速產品上市時間，推動了真無線藍牙耳機（TWS）市場的蓬勃發展。

達發科技資深副總經理暨無線通訊事業群總經理楊裕全表示，3年前達發開始在藍牙音訊平台中整合LDAC音訊技術；截至目前，達發科技在全球已出貨超過7,000萬顆支援LDAC音訊規格的藍牙音訊晶片。

他進一步指出，LDAC為一種先進的音訊壓縮技術，專為藍牙傳輸高品質音樂而設計；與傳統的藍牙壓縮技術相比，LDAC可以處理高解析度音源，無需降頻而犧牲音樂品質。它符合日本音響協會（Japan Audio Society）提出的「Hi-Res Audio Wireless」認證標準，具備無與倫比的音質傳輸能力、高可靠性和多裝置相容性。

LDAC技術的一大特點是可以透過藍牙傳輸高達990 Kbps的高解析度音訊。此外，它還能根據網路狀況自動調整傳輸品質，確保連線穩定。LDAC不僅適用於各種耳機，還支援手機、平板、可攜式藍牙喇叭、車用多媒體系統、家庭劇院音響和高解析音質隨身音訊播放器等多元裝置。

隨著消費者對音質要求的不斷提高，Sony與達發科技的合作無疑將推動高品質無線音訊技術的普及。該合作有利於兩家公司，更將為全球消費者帶來更優質的音樂體驗。