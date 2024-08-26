王瞳在民視8點檔《愛的榮耀》飾演黃文星的太太「蔡小葉」，劇中發現懷孕卻親眼目睹老公出軌李又汝，崩潰到只能隱忍，要等待時機正面反擊。王瞳表示，之前蔡小葉一直處在不知情的傻正宮狀態，看到很多觀眾「妳引狼入室，太笨了吧」等留言。她因當時還不能劇透，只能不斷安撫粉絲，不過她說現在蔡小葉「不是吃素的」，肯定會讓他們付出代價，讓觀眾看得舒壓。

王瞳表示，之前蔡小葉不知道黃冠廷外遇，因為她老公就是高級渣男，把她安撫得很好，加上她因從小沒有父愛，所以對完整家庭很渴望，也不想戳破這夢幻的泡泡。不過出軌事實擺在眼前，接下來她就是會站起來捍衛她的家庭，她說她自己也會偷偷藏台詞來暗示觀眾。

王瞳在《愛的榮耀》飾演蔡小葉發現老公外遇，想著如何拆穿對方。（民視提供）

面對角色的大覺醒，王瞳透露其實很期待看到角色大轉變，之前拍攝被婆婆（林小樓飾）洗臉吐槽，她說林小樓事後都會來秀秀她。她也要觀眾鞭小力一點，演員都很辛苦，不管是劇中婆婆林小樓還是老公黃文星，大家都很努力在演出。

林小樓（中）《愛的榮耀》飾演黃文星的媽媽，劇中對王瞳冷言冷語惹怒觀眾。。（民視提供）

林小樓透露第一次看到劇本時，覺得婆婆怎麼可以這樣對待媳婦，還去跟製作人王珮華「說一定要對媳婦這麼絕情？」她自己演到都很捨不得，最後只好一直洗腦自己「因為兒子是第一順位，所以要以兒子為主」，來合理化婆婆的尖酸刻薄。林小樓說有很多演員還會提醒「妳不要上網看留言喔」，所以只有耳聞留言很激烈，但真的沒去看，因為怕會走心。她說因為自己可能也是正義之人，如果有看到不公正的事情發生，都會站出來捍衛。