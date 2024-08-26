屏東縣警局下階段28日至30日，將針對闖紅燈加強取締。（屏東縣警局提供／羅琦文屏東傳真）

為提升無號誌路口的交通安全，屏東縣政府警察局19日至25日展開為期一周的專案取締行動，統計期間內共取締了無號誌路口未停車再開的違規行為1714件，與去年同期取締21件相比，增加了1693件；警局接下來28日至30日，將啟動3天闖紅燈大執法。

屏東縣警局另統計今年1月1日至8月25日無號誌路口交通事故，計發生3220件，其中有26人死亡、4634人受傷，與去年同期發生3560件（死亡17人、受傷5065人）相比，發生件數減少340件，死亡增加9人、受傷減少431人。

縣警局表示，無號誌路口違規取締專案主要是在促使駕駛人行經「閃光紅燈」或設有「停」字標誌的路口時，遵守規定停車再開，強化駕駛人對路權停讓觀念。2項取締重點為「汽車行近行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」、「汽車駕駛人行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓」，違規者將處1200元以上6000元以下罰鍰。

縣警局指出，經統計交通事故65％發生在路口，又以「闖紅燈」所造成事故較為嚴重，為降低事故發生，警方將在8月28至30日，連續3日展開交通大執法，並以「闖紅燈」為執法重點，務必請駕駛人遵守交通規則，以策安全。

縣警局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，汽、機車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰。若是紅燈右轉則處600以上、1800元以下罰鍰；微型電動2輪車、自行車闖紅燈（或紅燈右轉）則處300以上、1200元以下罰鍰。

屏東縣警局長戴台捷表示，透過強力執法與宣導，期望能提高駕駛人對路權的尊重與遵守，減少僥倖違規的心態，進一步改善行人友善的交通環境，並呼籲民眾共同建立「交通安全，由我做起」的正確觀念。