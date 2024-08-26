永續思維已成為全球企業經營的核心價值，企業積極轉型朝向永續發展已是勢在必行的任務，工研院開設第2期「永續高階主管國際研習班」，課程將從永續領導出發，深入探討國際氣候協定如何落實至台灣政策、產業實踐以及創新淨零科技的應用。

工研院產業學院執行長周怡君表示，在全球淨零永續的發展趨勢下，歐盟訂定碳邊境調整機制，各國也制定相關因應政策，國際企業加大要求供應鏈淨零減碳的力道，使淨零轉型已不再只侷限於環保課題，更是攸關產業國際競爭力的經濟議題。

負責推動淨零永續的中高階主管，不僅需熟悉國內外淨零政策發展，更需具備為企業擘劃淨零策略的關鍵能力，包括掌握全球淨零排放趨勢、綠色交易和減碳技術，並制定和實施企業減碳策略，以協助企業掌握先機，實現永續發展目標。

工研院第2期「永續高階主管國際研習班」將於10月8日開課，包含實體授課與線上直播課程，工研院歡迎負責永續相關專案的中高階主管及經理人踴躍參加，國內外淨零權威與工研院專家將從「永續領導、政策框架與實踐、商機與技術布局、智慧助攻淨零落實」等四個面向協助企業淨零轉型。

講師陣容涵蓋國內外權威專家和企業家，包括聯合國氣候變遷專門委員會(IPCC)專家暨瑞士蘇黎世大學研究員Axel Michaelowa、內政部國土管理署吳欣修署長、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣中油董事長李順欽、三菱電機技術長安井公治、知名會計師事務所與工研院專家群，帶領學員接軌國際、掌握淨零落實訣竅、鏈結產業人脈。

課程主題涵蓋全球氣候變遷協定與因應策略、國際淨零浪潮與臺灣政策發展、低碳轉型的商業模式與獲利、低碳智慧工廠AI自動化等技術導入等，並邀請台灣中油、三菱電機分享企業經驗、實地參訪工研院的前瞻淨零技術，透過多元課程帶領中高階主管擴增國際視野，掌握創新企業組織淨零策略要訣。