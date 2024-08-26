民眾黨主席柯文哲陷入假帳風波後，再爆妻子陳佩琪看上億豪宅、⽤4300萬元購⼊台北市商辦。國民黨副主席連勝文直言，「我們不會合作又去背後捅人一刀，這不是我們的風格」，因此國民黨不會在這時候，對友軍落井下石，這是國民黨沒有公布的共識。

連勝文今（26）日接受廣播專訪時透露，黨有紀律，內部曾討論立法院有與民眾黨合作進行，因此國民黨不會在這時候，對友軍落井下石，這是國民黨沒有公布的共識，黨主席朱立倫赴美前也針對這事討論過，定調黨中央不會有落井下石的動作。

連勝文說表示，他們不會合作又去背後捅人一刀，這不是國民黨的風格，而台北市議會議員有監督弊案責任，他們不會去阻止議員監督，若柯案有違法另當別論，如有責任，台北市政府、公務員、議員，會配合法定義務、調查、查詢、回答。

連勝文指出，落井下石是國民黨不會做的事，因為那樣調子很Low。他也提到，違法有好幾個層面，政治獻金登載錯誤，監察院有罰則，但這不是貪污，這是兩回事，貪污需要嚴格的法律驗證。

連勝文表示，政治獻金申報不實，應是罰錢、行政罰，至於柯有無貪污、腐敗，沒法律證據前，國民黨也不會去批評，「我們沒看過、了解所有細節」。

對於柯文哲政黨補助款購置4300萬商辦？連勝文認為，「一旦人設破滅的話，就很難自圓其說。」要看柯文哲自己怎麼想，人設也是一種枷鎖，社會觀感要問柯文哲本人，當大家習慣一個人設時，面臨改變的影響，當事人要去思考。