勞動部祭出「青年跨域就業津貼」，提供異地求職的交通、房租、搬遷等補助。剛出社會的社工員小豪，從彰化到台南求職，透過計畫津貼補助，搬家可申請最高3萬元津貼，房租還能省6成，連領一整年，大大減輕負擔。

今年24歲的小豪畢業於台南的私立科大社工系，他分享，老家在彰化埔心，社福相關的工作機會較少，後來參加校園徵才宣導活動，對「青年跨域就業津貼」留下印象後，決定當完兵後就要回熟悉的台南找工作。

在台南就業中心就服員協助下，小豪成功媒合到社福機構擔任社工員，還幫忙申請租屋補助，減輕經濟負擔，讓小豪得以在新職場盡快安頓下來，目前已穩定就業6個月。

小豪說，透過「青年跨域就業津貼」，房租補助六成約4,500元，可領12個月，換算下來有54K，有人還可請領搬家最高3萬元津貼，對異地新鮮人來說真的很有感，無後顧之憂，能更加專注在工作上。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，只要是18至29歲或未滿18歲已高中畢業、初次尋職的本國籍青年，都可以申請「青年跨域就業津貼」，補助房租60％，每月最高5,000元，最長發給12個月；搬家花費實報實銷，最高補助30,000元，幫助尋職青年穩定安心就業。若經推介至離家30公里以外地點，可補助求職交通費。