大陸餐飲業面臨寒冬，北京鼎泰豐將於10月底前結束華北區全部14家門店，為市場投下震撼彈。作為台資高檔餐飲品牌，北京鼎泰豐的熄燈具有指標性。北京鼎泰豐指出，主因是營業執照到期，並未獲得股東一致同意續展；另外，大陸餐飲業的復甦，研判要等到2025年上半年才可能好轉。

經過台北鼎泰豐授權合作，北京恒泰豐餐飲有限公司（以下簡稱「北京鼎泰豐」）於2004年起經營北京、天津、青島、西安和廈門的鼎泰豐餐廳，並將於今年10月31日前陸續結束華北區全部14家門店。不過，負責華東、華南地區的上海鼎泰豐不受影響，共18家門店未來照常營運。

北京恒泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤26日受訪表示，目前北京鼎泰豐有三大要務，第一是與業主方（房東）溝通，進行解約撤店；第二是員工的資遣，包括餐廳、後勤、工廠等員工在內總數約800人，其中23位為台籍員工，將陸續資遣或安排轉職；第三是妥善處理儲值卡會員。

北京鼎泰豐解散原因，最主要是營業執照到期，楊炳坤表示，港澳台和外商在大陸的營業執照期限為20年，到期後需要公司所有董事一致同意才能續展。2004年成立的北京鼎泰豐，營業執照於今年8月3日到期，到期前召開董事會時，因有股東不同意，最後並未成功續展。

楊炳坤指出，鼎泰豐是國際知名品牌，有一定的客源基礎，最主要的虧損原因，是外國客人佔其20％至30％客源，現在卻陸續離開大陸，失去此目標客群對北京鼎泰豐來說傷害性較大。

據了解，今年上半年，北京鼎泰豐的營業額與來客數較去年同期下降，不過因大陸開放多國免簽，加上傳統暑期旺季，7、8月業績已略有起色。不過，北京鼎泰豐仍尊重股東董事的決議。

談到近期大陸餐飲市場的發展狀況，楊炳坤直言「性價比」是消費者買帳的關鍵，但不是只降價客人就會來，還必須要「感覺價值」超過「實際價值」，條件是要讓消費者有「佔便宜」的感覺：第一是價格合理之下，產品的品質與接受度要高；第二是品牌效益，包括環境、品牌風格與服務等。

至於大陸餐飲業何時復甦？楊炳坤引述目前業界觀點指出，要到2025年上半年情況才會翻轉。他說明，今年上半年大陸有105萬家餐飲商撤出市場，撤退的多、進來的少；從供需面來看，等到需求沒有再萎縮，供給卻不斷萎縮的時候，存活下來的品牌將具備競爭力，預估2025年上半年將是餐飲市場供需恢復正常的時候。