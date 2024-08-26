心姊大一起靠著外拍、家教等兼差打工，一個月平均有3.5萬元收入，除了每月1萬元開銷外多存了起來，大四時開始計劃買房，她看了20多間房子，台北市成屋房價都要2,000萬以上，即使加上家人的收入也負擔不起，於是在網路上找不少資料，發現有Youtuber介紹桃園觀音還有千萬元以內的房價，最後在草漯買下了一間33坪的三房加車位預售屋，總價930萬元，每坪24萬元。

她去看了草漯後，發現離生活機能方便的市區不遠，未來當空姐後，到機場也只要20分鐘，自己喜歡看海，最後選了高樓層，等明年完工後，就能擁有屬於自己的幸福小屋了。

她分享，買房子就是最好的理財，比起股票，看得到、用得到，如果負擔得起、家裡幫忙部分頭期款，買房一定要趁早。購屋時可能會設定十個條件，但別指望能找到十個條件都符合的完美房屋，有個七、八個條件符合就得出手。此外，利用優勢議價，即使能殺個10萬都是辛苦賺來的錢，像自己就是透露了身份，最後讓銷售公司用廣告戶的價格賣給她高樓層的房子，還送了價值20多萬的機票、家電和婚紗抵用券。