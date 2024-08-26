不少民眾有叫外送習慣，位於新北市板橋區的浮洲合宜住宅，因佔地廣大、戶數超過4千戶，許多外送員送一趟要花費10分鐘，加上該區經常拖吊，若未依規定停車，還得吃600元罰單，有外送員直言「看到直接轉單。」

據《TVBS》報導，浮洲合宜住宅是超過4千戶、37棟樓的大型社區住宅，外送員若要送餐，得先到管理室換證件，但社區佔地廣大，許多外送員因此迷路，送一趟餐需耗費10多分鐘，若沒有依規定停車，還可能被檢舉吃600元罰單，結果演變成外送員看到浮洲合宜住宅就直接轉單。

一名外送員表示，聽其他同業說，最好不要接浮洲合宜住宅的單，撇除大型社區這個主要因素外，另一個原因是社區的管理室沒有設置外送餐點區，住戶也希望能夠送上樓，但送一趟所賺的錢不多，換算下來不划算，早已被列入黑名單。

對此浮洲合宜宅的住戶說，為了叫外送會提前3～5分鐘下樓等餐，但其實不只外送員的機車會被開單，「我們住戶也曾吃過罰單。」據警方統計，該區至今已開罰919件，每月平均有125件違規。