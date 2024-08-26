慶祝台南400，台南市政府體育局將於9月間連續4周推出台南運動嘉年華系列體育活動，不僅有實體運動，還有虛擬運動，內容豐富有趣。市長黃偉哲及熱愛運動的藝人郭彥均26日為活動揭開序幕，即日起開放報名。（洪榮志攝）

慶祝台南400，台南市政府體育局將於9月間連續4周推出台南運動嘉年華系列體育活動，不僅有實體運動，還有虛擬運動，內容豐富有趣。市長黃偉哲26日為活動揭開序幕，也邀請平日熱愛運動的藝人郭彥均，分享將運動融入日常生活中的經驗，即日起開放報名。

黃偉哲表示，今年的運動嘉年華活動相當豐富，包含線上、線下與虛擬、實體應有盡有，希望鼓勵民眾多加運動，維持良好的體魄及健康。從9月7日起每周六、日將於台南市立田徑場的體育之心廣場舉辦一系列精彩活動，周周都有不同的運動展演及主題活動，還有運動闖關體驗抽大獎、台南運動護照集點活動，歡迎大家一起來運動。

體育局長陳良乾也說，運動嘉年華活動現場安排多元有趣的運動項目體驗，包含原住民傳統竹箭製作、陸上划船、棒球九宮格、法式滾球、競技疊杯等，周周還有不同的運動展演及主題活動，包括虛擬運動大賽、街舞競賽、親子運動同樂會、一日COSPLAY快閃等，現場也將擺放首次曝光的超大型鯤鯓氣墊樂園，讓小朋友放電放好放滿，歡迎前來現場拿取闖關卡，闖完7關運動體驗攤位，還可至服務台領取鯤鯓氣墊樂園體驗券。

另外，此次活動還搭設虛擬運動體驗館，館內結合日本HADO最新潮的AR科技運動，玩家只需配戴AR頭部顯示器及腕帶感應器，即可在真實世界中發射能量球進攻，並使用護盾防禦；更提供沉浸式騎行體驗的虛擬自由車，將現實世界搬進螢幕裡，讓民眾免於日曬雨淋，也能欣賞沿海風光美景。

至於活動第3周的大型虛擬運動大賽，包含9月21日的HADO AR電子躲避球及9月22日虛擬自由車競速。其中，電子躲避球比賽3至5人一組，參賽者只需藉著身體的移動與揮動手臂，就能完成進攻和防禦，玩法簡單易懂，歡迎組隊報名大展身手；虛擬自由車競速比賽則利用時下最流行的ROUVY虛擬騎乘平台，讓參賽者在室內享受最真實的騎乘體驗，歡迎各路自行車好手把握報名時間，一同競速贏獎金。

第四周的9月29日將舉辦OA來了Vol.16 Freestyle 1 on 1 Battle X台南400運動嘉年華，此項競賽分為開放組及青年組，各組的冠亞軍將能分別獲得8000元、5000元競賽獎金，歡迎全台朋友齊聚台南動起來，一同角逐獎金，更多相關報名資訊請查詢台南市政府體育局官網。