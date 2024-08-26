深陷假帳風暴的民眾黨主席柯文哲，今（26）日遭民進黨台北市議員林延鳳踢爆，花費4300萬元現金購買商辦，遭質疑資金來源，為此他回應，錢來自選舉補助款，資深媒體人謝寒冰指出，柯先前說過，補助款將用於做公益、黨務，所以拿這筆錢買個人辦公室，是個很愚蠢、奇怪的行為，他並對柯拋出3點質疑。

針對林延鳳的爆料，柯文哲今上午回應，根據民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部，3分之2可歸個人，這次花錢買商辦，是要用做辦公室長期使用，媒體追問，是他個人還是黨部辦公室？柯文哲則回應，是他個人的。

謝寒冰今在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，拿選舉補助款買辦公室是個既愚蠢、又奇怪的行為，因為針對補助款要如何使用，民眾黨曾說會捐給黨部、做公益，以及用於黨務處理等，唯獨沒有講到會拿去買柯文哲的個人辦公室。

謝寒冰也提出幾個疑問，首先，民眾黨有對柯文哲拿補助款買辦公室做出決議過嗎？再來，政黨確實可以擁有不動產，但用個人名義去買辦公室「請問到底幹嘛？」這是個非常奇怪，難免讓外人做出聯想。第三，選舉補助款有分給政黨和個人的，因此柯文哲理論上可將他個人的補助款用作私用，但這會給外界很不好的觀感，到底是誰做出這個決定？