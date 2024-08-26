該公司列舉的原因如下：

輝達在AI晶片領域本就佔有主導優勢，並在今年早些時候推出Blackwell架構，號稱是史上最強的AI晶片。儘管有消息指出輝達可能延遲發布新一代晶片，但最近的報導指出GB200新晶片可望於今年底前量產，並於明年初大量出貨。這表示短期內，輝達的戰略優勢或市場領先地位仍是寸土不讓。

過去4個季度，輝達每一季都實現3位數的增長，表現優於自家提出的預測。這段期間輝達的營收都較其內部預期高出8%～19%，這表示該公司對第二財季的預測應該也同樣偏向保守。

輝達預估第二財季營收為280億美元，相當於年增107%，華爾街則看好其營收將上看286億美元。若以輝達營收超出其預期至少8%估算，那麼這個數字將達到300億美元以上。如此一來，該公司就可能提高財測，可望觸發一波「超越與上修」（beat and raise）行情。這向來是一個看漲訊號，意味著輝達股價可望再創新高。