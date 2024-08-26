海洋委員會主委管碧玲26日透過臉書發文說，為提升勤務人員本職學能，透過美國在台協會（AIT）協助，邀請美國海岸防衛隊機動輔訓團（MTT）教官來台授課。自今日起展開為期 10 天的訓練課程，培育我國及馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯及友好國家的種子教官，藉以提升海巡人員的海域執法能力、降低執法風險。

管碧玲下午透過臉書發文說，MTT自2009年起，指派教官逐年來台授課，辦理訓練課程包含非法、未報告、不受規範漁業行為（IUU）、海事搜救規畫、公海登檢、港口安全防護與防恐、災害事故現場指揮應變機制等，同時，為促進國際交流，歷年也同步邀請國際學員共同參加，擴大訓練成效及深化台灣與友好國家的邦誼。

管碧玲歡迎來自馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯的學官參與此次訓練，台灣將與友好國家攜手共同捍衛印太地區的安全與和平，為台灣與印太地區的未來做出更大貢獻。

此教官養成班的設置，除了提升我國海巡人員技術能力，也能強化台美雙方協調合作。