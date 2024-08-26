使得今年前7月合併稅前淨利增至40.80億元，由於大陸管控鋼鐵產量、美國利率可望調降、以及需求增加等因素，今年第四季可望勝過第三季，迎佳績。

中鋼26日公布7月自結合併營收292.73億元，年增3.73％，7月自結合併稅前淨利5.81億元，累計今年前7月合併營收2175.99億元，比去年同期的2149.23億元，微增1.24％，自結前7月合併稅前淨利40.80億元，稅前EPS0.15元，比去年同期的12.81億元，年增218.50％。

中鋼執行副總經理黃建智表示，第三季本來就是傳統淡季，今年前7月的獲利表現「還算不錯」，進入第四季的傳統旺季之後，由於大陸管控鋼鐵產量、美國利率可望調降、以及需求增加等因素，表現可望優於第三季。

中鋼說，今年累計合併稅前淨利，比去年同期增加，主要係因鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，且營建工程毛利增加，導致營業收入及營業利益增加，另，礦業投資獲配股利、及利息收入增加，連帶提升業外收入。

中鋼母公司今年7月碳鋼銷售量為620,988公噸，今年前7月累計碳鋼銷售量為4,581,004公噸。

中鋼指出，全球經濟呈現溫和發展態勢，有利鋼市後市，不過，近期受到極端氣候、金融市場動盪、與第三季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑短期用鋼需求。

然而，美國可望9月份將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性 財消費與投資需求，同時，國際油價回落，也對通膨持續降溫，有所助益。

中鋼說，大陸鋼廠自7月份起，擴大減產與檢修計畫，中國國家統計局發布7月份中國粗鋼產量為8,294萬噸，同比下降9％，改善供過於求壓力。我國政府推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，並決定逐年提高對中國大陸車款進口零組件的國產化比例，則有助帶動國內用鋼需求。