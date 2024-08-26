一名飯店櫃檯人員分享許多客人住飯店時常犯的錯誤，指出有8件事千萬不能做，包括：避免透過第三方訂房網訂房，因為有問題時飯店人員無法更改預定內容會很麻煩，以及不要在錯誤日期抵達，訂錯日期不要怪飯店人員、別不斷詢問有無空房等。

據外媒《UNILAD》報導，一名網友@mamafromarkansas在TikTok表示，她是飯店櫃檯員工，經常看到客人犯了許多錯誤，整理出8個住飯店不要做的事，首先「不要在錯誤日期抵達」，她強調，別在預定日期的隔天才到飯店，還期待入住，因為訂房已經被視為未出現而取消，飯店無法提供房間。

原PO表示，其次是「避免透過第三方平台訂房」，因為飯店人員無法變更第三方平台的訂房內容，若訂房有問題，會造成很多不便跟麻煩。以及「訂錯日期不要怪別人」，飯店都會寄確認信，若沒仔細檢查是自己的錯，不要怪飯店人員；「不要一直重複問有沒有空房」，因為系統就是顯示該日期沒有房間，問四、五次也沒用；「帶孩子要負責」，不要讓孩子在飯店裡跑來跑去搞破壞，然後家長在酒吧喝爛醉。

原PO表示，此外還有上網留差評前先溝通，讓飯店有機會幫忙解決；先確認飯店設備是否符合需求再訂房；尊重取消政策，若入住當天才取消訂房仍會收費。

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