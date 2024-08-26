谷關溫泉廣場。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

中秋節即將到來，也適逢暑假期間，不少民眾都會規畫旅遊，不過台中谷關、梨山觀光，今年中秋節訂房率卻只剩2成。地方與飯店業者認為，0403花蓮大地震衝擊山區旅遊，仍有民眾以為梨山等地交通受阻，加上今年中秋沒有連假、民眾出國旅遊，才讓山區訂房率冷清清。

台中谷關以溫泉聞名，谷關風景區每逢假日遊客如織，而梨山地區海拔高，中高海拔的生態豐富、山上地形地貌饒富多變，吸引許多遊客前往旅遊，也深受山友青睞。

但受到0403花蓮大地震影響，谷關、梨山等地區觀光受創，今年中秋節訂房率慘兮兮。谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，民眾誤以為谷關山區也因地震受創，但到谷關交通其實暢行無阻，導致遊客人潮近幾個月以來銳減，風景區的溫泉飯店業更大受打擊，今年中秋訂房率平均只有2成，從地震之後訂房率一直停滯。

「月亮再大也沒用！」梨山賓館副總林閔政無奈說，花蓮大地震後，各地山區旅遊連帶受影響，加上今年中秋節沒有連假，民眾上山住宿意願低，即便中秋節當天住房費用是以平日價格計算，仍吸引不到遊客入住，住房率約2成左右，山上月亮再圓、再大，還是招攬不到客人。

林閔政表示，民眾目前多半擔心高山旅遊安全性，但梨山地區交通其實並未受到地震影響，前幾天大梨山地區剛舉辦完高山馬拉松活動，民眾反應熱烈，原本預期透過活動對外宣傳梨山交通無礙，想不到仍舊沒辦法帶動效應。

另外，東勢林場目前訂房率僅有3至4成左右，業者認為訂房率差主因是中秋節不是連假，加上小朋友剛開學請假不易；武陵農場則表示，花蓮地震後每日進場遊客都沒有破千，中秋節不是連假，中秋前幾天的周六、日訂房率還有6到9成，中秋當天卻下滑僅有2成。