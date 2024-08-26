因應全國下水道普及政策，雲林縣議會26日通過「雲林縣下水道管理自治條例」，縣府表示完善的汙水排放系統是現代化城鎮指標之一，目前雲林汙水下水道普及率僅約5％，虎尾鎮、北港鎮「水資源回收中心」工程持續進行中，預計2027年完工，屆時普及率可望突破10％，有效提升民眾生活環境品質。

雲林縣政府為建設、改善及管理下水道，依《下水道法》制定「雲林縣下水道管理自治條例草案」，26日經縣議會3讀通過，將送內政部核定後實施。內容包括鄉鎮市雨水下水道由縣府規畫，公所興建、管理；跨區域雨水下水道與公共汙水下水道，由縣府規畫、興建、管理。未來若違反規定排放汙水，最重可處5萬元罰鍰。

雲林縣長張麗善表示，健全下水道系統與興建水資源回收中心，是縣府與中央的共同目標，現代化國家的指標不再只是經濟發展，生活環境品質的提升也是縣府團隊的施政重點。為因應環境變遷及配合地方發展，必須解決汙水排放問題、防止河川水體水質汙染，才能進一步提升民眾生活環境品質。

縣水利處長許宏博說，目前縣內汙水下水道普及率為5.14％，為提高普及率，縣府在斗六市、虎尾鎮、北港鎮興建水資源回收中心，斗六水資源回收中心已完工，計畫接管2萬戶；虎尾與北港水資源回收中心將於2027年完工，計畫各接管約1萬戶，全數接管完成後，汙水下水道普及率可望突破10％。

許宏博指出，下水道嚴禁汽油、廚餘、固體物質、放射性物質排入下水道，違者將處1至5萬元罰鍰。另外，如在公共汙水下水道公告區域新建、增建或改建建築物，應檢附文件向縣府申請核准；若民眾自建汙水下水道，需經縣府檢驗合格，才能連接至公共汙水下水道。