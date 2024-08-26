歷經一個月暑休，F1一級方程式賽車的下半季第一場賽事於台灣時間25日晚間在荷蘭登場，Oracle Red Bull Racing 車隊的荷蘭籍車手維斯塔潘(Max Verstappen) 在前兩站缺席頒獎台後，於家鄉著名的陡坡彎賽道取得第二名佳績、強勢回歸。

維斯塔潘在2015年首度登上一級方程式賽車殿堂，在這場比賽迎來個人生涯第200場出賽，本場比賽以第二位出發的維斯塔潘，在主場觀眾面前以強勁的起跑展開比賽，第一個彎道入彎前即超越桿位起跑的麥拉倫車隊諾里斯(Lando Norris)，可惜在第18圈讓出領先位置後，即以第二名完賽，也是本季第10次登上頒獎台。

Red Bull Racing 車隊隊友培瑞茲(Sergio Pérez)則以第六名之姿衝過終點線，取得自5月邁阿密大獎賽以來的個人最佳成績。儘管在家鄉賽未能奪冠，維斯塔潘仍在車手積分排行維持領先地位，下一場比賽將是9月1日晚間登場的義大利大獎賽。

維斯塔潘賽後表示，「今天起步還不錯，一開始就領先。然而在被超車後，整場比賽就變成了怎麼穩住自己的節奏，並且盡力完賽，後續我們會再好好分析調整。」

而談到在家鄉迎來自己的第200場賽事，維斯塔潘說道：「很高興能在我的家鄉迎來第200場賽事，過去所經歷過的比賽瞬眼即逝，而這也是我成長階段中夢想過的場景，我想我未來在回顧這一刻時，會為自己感到驕傲。雖然有點可惜沒能在他們面前拿下冠軍，但能在家鄉完成這場重要的賽事真的很棒！」

此外，Red Bull體系的Visa Cash App RB F1車隊的Daniel Ricciardo從第16位出發，前進4個名次以第12名完賽，角田裕毅 （Yuki Tsunoda）最終以第17名完賽。

而萬眾矚目的Red Bull Showrun Taichung將於9月28日在臺中市政路前封街登場，屆時將由角田裕毅（Yuki Tsunoda）來台駕駛2012年世界冠軍賽車RB8，進行一般賽事中見不到的賽車技術展演。

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