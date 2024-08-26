陸牌汽車「國產車自製率」新制8月上路，英倫百年品牌MG因被陸資收購首當其衝，中華車26日法說會首度出面釋疑，表示會積極配合政府的新政策，加快提升在地化比率的工作，降低新政策對銷量的影響，目前來看確實可能會讓客戶等待比較久的時間，也在和客戶協商，看客戶是否願意等待，但後勤維修等服務都不受影響。

中華車副總經理錢經武表示，MG整車導入和生產，原則上都是用政府當時的政策規定來辦理的，由於現在提出新的政策，也正在和協力體系積極合作，加速提升在地化比例達到在地化要求。會確保用同樣交易條件，避免客戶受到影響。

錢經武表示，HS和ZS因為目前手邊累積訂單並不多，同時還有庫存，基本上會按照這個狀況會限量繼續接單，至於MG4部分由於現在已經累積了比較多的訂單需要處理，所以已經暫停接單，什麼時候恢復，也會再配合國產化進度和政府政策，再重新規劃，確定以後會正式在官網公布。

錢經武解釋，這次政策主要是有兩個步驟，第一步驟是由企業來做國產化承諾，以配套所需要達成國產化要求，需要立即達成，所以需要通過核准，才可以繼續完成進口通關動作，所以主要是影響進口生產，物料供應的進度。

對於外界擔憂MG停產，錢經武也說，並沒有停產。目前視產能情況持續在調整，但生產仍持續在進行，目前新車並沒有停產。至於先前規劃MG一年導入一款的想法，則會全力強化在地化品牌發展，並會依照政府政策規定，導入新車。