訊聯今年推出外泌體全球研發代工(Exosome Foundry)新商模，具備AI次世代外泌體基因編輯能力，以智慧研發優化製程、多元外泌體為各行各業升級，2024上半年已跨11個業態，擴及醫療保健、妝品製造、中醫、藥廠、芳療產業等領域，半年內交易客戶數成長8倍，客戶超過上百家，例如協助為以色列雷射光電領導品牌Lumenis，結合先進儀器與外泌體建立良好的製程，後續將循此研發代工模式，擴大延伸到全球六大洲的客戶。

隨著明年將進入超高齡社會，逆齡經濟、各種未被滿足醫療需求，推升再生醫療市場擴張，訊聯「特管辦法」至今獲衛福部核可的計畫已達56案，脂肪幹細胞案全台獲准最多，統計到6月底，脂肪幹細胞收案人數也是最多，高達全台收案量8成。其中以退化性關節炎的市場需求最為強勁，成效良好，治療後追蹤一年疼痛指數下降6成，膝關節功能提升7成，患者從華僑、銀髮族到醫師，更讓前運動國手可重新帶球上籃！全球再生醫療市場前景可期，原預估2050年上看5,000億美元，根據marketwatch市調，預計十年後，2033年就將達5,317億美元，2024年至2033年複合年增長率為32.4%

康清原表示，子公司訊聯細胞智藥繼「生技醫藥產業發展條例」資格審定後，也積極朝經濟部審查科技事業「產品開發成功且具市場性」高標準方向，擬今年第四季申請登錄興櫃，主導的間質幹細胞新藥BU-01臨床試驗2期收案中，外泌體乾眼症新藥ExoTear獲醫藥品查驗中心(CDE)指標案件輔導，差異化特色是擁有外泌體製備技術方法與免疫調節等5項專利，修復角膜功能，同時具有抗發炎特性，成為更理想的乾眼症治療選擇。