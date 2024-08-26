VIVERSE是一個開放式虛擬世界，讓人們打破邊界進行協作、娛樂與學習。最新的全身虛擬形象創建工具支援業界廣泛使用的VRM標準，每個人都可以創建專屬虛擬形象，並在虛擬世界中隨時互動。VIVERSE為各類內容創作者帶來全新場景，不僅面向專業設計師，其他如數位收藏愛好者、AIGC玩家、學生等，都可以打造專屬空間展示個人作品，輕鬆成為虛擬空間創作者；另一方面也為中小企業帶來全新商業場景，利用虛擬空間及創建工具，可靈活自訂虛擬藝術畫廊、活動室、展覽場館或電商空間等豐富多彩的沉浸式體驗。

VIVERSE Create v1.0提供了兩種構建虛擬空間的方式。首先，透過一個簡易操作的介面，無需進行程式編碼，在現有空間場景中上傳3D模型或媒體檔案進行裝飾即可完成建立。同時，並延升至與Sketchfab資料庫無縫整合，讓使用者可以免費瀏覽數百萬個模型，因此也無需具備專業的3D設計技術即可打造各式各樣多元的世界。此外，還提供對VROID VRM格式的原生支持，創作者能夠匯入和使用他們的現有模型。第二種方式則是使用PlayCanvas，這是一款進階的遊戲引擎風格構建工具，專業創作者可自主創建空間場景以及更具互動性的空間體驗和小遊戲，使用瀏覽器即可在各類設備上體驗，創建完成後可將虛擬空間無縫上傳部署至VIVERSE。

HTC VIVERSE業務成長負責人Andranik Aslanyan表示，VIVERSE Create v1.0為創作者提供了建立各類虛擬空間的工具並可隨時與同事、朋友、家人分享，只需透過一個簡單、安全、便於瀏覽的連結即可實現。無論是虛擬聚會、現場活動還是多人互動，每個人都可以輕鬆使用。

宏達電持續推動VIVERSE的豐富與創新，在全球各區積極打造多樣化的應用案例，跨越娛樂、醫療、遠端協作等多個領域，呈現出沉浸式體驗在不同領域的巨大潛力，也展現了VIVERSE正以嶄新的方式觸及消費者和企業用戶，持續推動XR生態圈發展，為各行各業帶來更多元化的應用。