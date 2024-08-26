知名造型師Enzo Lin（林宏忠）過去經常登上綜藝節目《康熙來了》，獨特前衛造型令許多觀眾留下深刻印象。而他7月才剛慶祝完42歲生日，沒想到昨（25日）卻傳出離世噩耗，消息讓許多演藝圈好友感到震驚。對此，主持人小S也透過經紀人發聲。

Enzo過去經常在節目上秀出各種新潮前衛造型引發關注，昨日驚傳因為癲癇發作過世，小S對Enzo離世感到相當不捨，悲痛透過經紀人發聲：「太突然了，很難過！」。好友Makiyo也以黑底白字寫下，「Enzo RIP miss you And forever love you」。

Enzo驚傳過世，親姐證實死因「癲癇發作走的」。（圖／翻攝自Enzo 臉書）

據Enzo好友透露，他近年來就飽受癲癇之苦，且發作越來越頻繁，之前就曾倒在馬路上被路人發現叫救護車送醫，這次在家中發作，發現時已經休克，緊急送醫搶救無效。據《ETtoday》報導，親姐悲慟證實死因，強調弟弟之死和用藥無關，就是單純的癲癇發作走的，「網友說他用藥讓我非常難過，請他們不要亂傳、不要亂講」。

Enzo最後發文內容曝光。（圖／翻攝自Enzo 臉書）

翻開Enzo的社群可以發現，他最後一次發文時間停留在8月17日，曬出紅色西瓜手機殼，內容俏皮紀錄下：「每次看到我的工作手機殼，真的很想一口把它吃下去，大家週末愉快啦！」，沒想到卻成了他生前最後留下的一段話，令外界不捨留言哀悼。

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