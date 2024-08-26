SUBWAY「花椒烤雞腿堡」、「麻辣雞柳堡」，6吋均為145元。（SUBWAY提供／朱世凱台北傳真）

bb.q CHICKEN攜《蔚藍檔案》推「發光餐」，269元。（全家國際餐飲提供／朱世凱台北傳真）

為刺激夏日食慾，速食店新品掀起勁辣熱潮，將豐富香料、辣椒融入餐點滿足色香味體驗，同時體貼學生們準備迎新學期，以多元折扣為荷包減壓，吃飽還可抽iPhone 15等大獎，業者預估人流可增1成、外送單量增2成。

麥當勞首次將四盎司牛肉堡搭人氣沾醬「肯瓊醬」組成「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」，該醬汁為美國紐奧良特有風味，以紅椒、洋蔥製成帶來濃郁辛辣口感，只販售至9月17日；另夏季優惠券同步登場，無論臨櫃或用自助點餐機，只要秀出代碼便可享大薯、6塊麥克雞塊等「加1元多1件」，多款飲品也祭買1送1；透過歡樂送訂餐輸入「1FOR1」則可享10塊麥克雞塊、OREO冰炫風等四擇一加1元多1件。

SUBWAY於28日起限時復活「青花椒烤雞腿堡」，用整塊火烤過的雞腿肉作主角，佐青花椒獨特香氣並搭自選新鮮蔬菜，訴求以微麻口感開胃；另款新推的「麻辣雞柳堡」則是專為嗜辣者所研發，鮮嫩雞柳條拌特調麻辣粉傳遞強勁辣度；28日至10月22日買香辣系列套餐或任一潛艇堡加購A套餐（含可口可樂公司系列飲料），登錄發票參加票選活動可抽iPhone15、iPad Air等好禮。

bb.q CHICKEN與手遊《蔚藍檔案》聯名推獨享版的「發光餐」，內含方便食用的「去骨炸雞」共8塊，口味可5選1，包含辣味燒肉風味也可選，還附「海鮮小煎餅」、「金瑪莉冬粉捲」、汽水；31日至9月30日買任一聯名餐就送遊戲虛寶卡，消費滿500元且含任一聯名餐，再得「蔚藍檔案與奈同行隨行杯」與品牌炸薯條。