2024「臺北爵士音樂節」展演至9月10日，號召多名金曲、金音音樂家及歌手包括臺灣⿎王黃瑞豐、金曲＋金音雙金音樂家謝明諺及金音獎常勝軍得主蘇珮卿、Skyline天際線融合爵士樂團等音樂好手坐鎮，更邀請獲葛萊美獎盛譽的美國爵士樂手Mike Stern及日本爵士樂團「東京中央線」登台演出，13組國內外頂尖樂手齊聚大安森林公園輪番獻藝。

今（26日）記者會邀請策展人林正如、台灣鼓王黃瑞、金曲金音雙金音樂家謝明諺、知名薩克斯風演奏家蘇聖育、旅美爵士音樂家徐崇育到場造勢，而本屆爵⼠新秀優選團隊ZY THE WAY中庸也在記者會上帶來現場演出。提及今年精彩內容，唐川大樂團的蘇聖育老師特別表示：「我們將用台灣歌謠為主題透過爵士的編曲手法與詮釋方式把這些歌謠以小編製的『爵士大樂團』來呈現給大家，希望賦與大家所熟悉的這些旋律全新的生命。」

「臺北爵士音樂節」26日舉辦記者會。（臺北市政府文化局提供）

「臺北爵士音樂節」26日舉辦記者會。（臺北市政府文化局提供）

旅美爵士音樂家徐崇育則透露：「我在去年底發行了最新專輯「大河精神—給愛河與密西西比河的爵士組曲。」獻給兩條大河的原創組曲，一條來自他生長地高雄的「愛河」，另一條則是深刻影響著爵士樂發源地紐奧良的「密西西比河」。此外，專輯中收錄的〈Dragon Dance-龍舟之舞〉，是他為了紀念小時候，每逢端午節在愛河舉行的龍舟競賽而寫，並用五拍的律動創作，來象徵龍舟手划槳時的動態。這首歌剛好與今年北爵的主題「龍來舞爵士」不謀而合，「因此我們很期待在音樂節時為大家演奏這首曲子」。