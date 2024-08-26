彰化縣議員張錦昆（左）今日在臨時會上，對獎勵縣內酪農戶進行低產乳牛淘汰提出質詢，縣府農業處長邱奕志（右）表示，補助經費3297萬多元來自中央，全縣將淘汰1300多頭低產乳牛。（彰縣議會提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣為畜產大縣，為因應國外「鮮乳」等乳製即將在2025年全面開放進口來台，縣府向中央爭取3000多萬元經費，分2階段補助縣內酪農戶，淘汰1300多頭低產乳牛，這些淘汰乳牛將轉入肉牛市場，外界憂心，恐將導致鮮乳供應量不足、造成本土溫體肉牛價格價跌；縣府農業處強調，淘汰量僅佔總在養頭數約5％，衝擊並不大。

在「台紐經濟合作協定」中，自2025年起，我國必須全面開放含「鮮乳」在內乳製品進口來台，中央政府推動「養牛產業全面升級計畫」輔導產業升級因應，透過補助鼓勵酪農戶淘汰泌乳量少的低產乳牛。

彰化縣議會今日起進行臨時會，縣議員張錦昆對獎勵縣內酪農戶進行低產乳牛淘汰經費提出質詢，縣府農業處長邱奕志表示，縣府向中央爭取3297萬多元經費，補助酪農戶進行低產乳牛淘汰，每頭補助2萬5000元，全縣將淘汰1300多頭乳牛，將轉入肉牛市場。

縣府農業處表示，全縣共有106場酪農戶，飼養約3萬頭乳牛，補助計畫分回溯、預登兩階段實施，回溯部分，只要酪農戶交乳量降低10％，即可申請回補乳牛頭量上限10％，目前這部分已在8月中旬截止，預登部分將在8月厎及12月厎開放登記，每場限12頭，總數預計將淘汰1300多頭乳牛。

由於總淘汰量占比約5％，縣府預估對整體鮮乳供應量，或本土肉牛市場衝擊並不大，而對於淘汰乳牛將轉入肉牛市場的食安問題，農業處強調，除了有例行性抽樣檢疫、藥物殘留檢測，淘汰乳牛進屠宰場之前還得檢具獸醫師「健康證明書」，將會幫消費者嚴格做好把關。