近年房價持續飆高，預售屋公設比也居高不下。據僑馥建經今（26）日公布的最新統計，全台七都中，以台南最實惠！平均公設比約3成出頭；至於最高，在台北市，逼近35％高居七都榜首。

僑馥建築經理公司今日公布最新統計，全台七都中，自2023年7月到2024年6月的1年間，已揭露實價登錄的預售案，平均公設比，以台南最低，佔30.2％；不過公設比平均最高在台北市，公設佔比直逼35％，已連續兩年蟬聯七都預售屋公設比之冠，年增0.8％。

這項統計也指出，除台北市排名預售屋公設比第一之外，其次為新北市34％。

依年成長率來看，新竹公設比增幅達4.1％最多，高雄市年減0.8％。

僑馥建經統計發現，七都預售屋公設比區間，除台南市公設比主要多在30％以下，其他六都幾乎有近5成以上的預售建案，其公設比平均落在34-36％之間。

再來看七都預售屋熱銷區域，台北市最熱銷區域為中山區，平均公設比達35.3％。台北市都市計畫開發早，各區域多為成熟生活圈，中山區新推案多為原地都更或危老重建案，基地範圍有限，影響容積率上限，在戶數不多的情況下，也墊高公設比。

新北市的成交熱區，在三重區，成交量最大，平均公設比約34.8％。以熱銷指標案「都廳大院1、2」、「晴空大地」來說，即貢獻三重區近5成的成交量，均為基地面積較大，戶數較多的建案，都廳大院挾新北第二行政特區的話題，且鄰近捷運先嗇宮站，買氣暢旺。

桃園市龜山區交易居冠，熱銷區集中在機捷A7重劃區，平均公設比33.6％。

新竹熱區在竹北市，預售屋平均公設比32.7％。縣治一期重劃區、高鐵特區買氣最盛，縣治一期重劃區開發較早，生活機能較完善，高鐵特區街廓方正，市容較新，兩個生活圈皆鄰近台元科學園區，往返竹科也十分方便。

台中市近一年最熱門區域，則在北屯區，平均公設比33.1％。熱門成交區域為北屯機廠捷運特區，鄰近捷運綠線3站，台鐵2站，10分鐘車程內可接74快速道路往返台中市其他區域，目前除好市多外，越來越多連鎖品牌進駐本區，未來發展潛力可期。

台南市安南區位於眾多產業園區核心區域，預售建案平均公設比約30.8％，周邊有台南科學園區、永康工業區、和順工業區、台南科技工業區、新吉工業區等，就業機會多，吸引人口進駐；史博特區的「南科悅揚」佔安南區近3成交易量，目前生活機能不足，需跨區補給，區內新建的和順轉運站預計113年第4季啟用。

高雄市三民區為蛋黃區域，近一年預售屋平均公設比34.2％，區域開發較早，生活機能成熟，多20年以上房屋，新案較稀缺，故十分搶手，「孟學苑」總交易量佔全區3成以上，緊鄰輕軌大順民族站，車程5分鐘可達好市多、百貨購物中心，學區多，就醫方便，新案去化快速。

觀察七都預售屋公設比區間，除台南市公設比主要在30％以下，其他六都幾乎有近5成以上的預售案，其公設比平均落在34-36％之間。

其中，台北市、新北市、台中市公設比34％以上的預售案，佔整體7成以上；台南市則是七都中低公設代表，近一年的預售建案以30％以下居多，佔46％。

統計近一年實價登錄預售屋，公設比達37％以上的預售案，台北市及高雄市各有17％以上的客戶，願意買單；其餘五都，比例均在7％以內。

僑馥建經指出，內政部原於今年2月底提出「虛坪改革」草案，針對「停車空間」以及「容積計算」草擬兩大改革策略。據悉，目前尚未計畫於下半年提出相關修法，內政部表示目前仍持續與各界溝通，尚未取得共識。