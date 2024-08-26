遠傳電信發布首本《供應鏈永續報告書》，不僅是全台首本內容經第三方單位查證供應商報告書，也是全台唯二發布該報告書企業，彰顯出遠傳打造永續供應鏈決心，也完整展現永續發展的努力及目標；同時，為攜手供應商邁向淨零排放，遠傳近期更推出循環經濟共享平台，讓每年數百億元的採購金額及數千家的供應鏈夥伴，轉化為推動循環經濟重要力量，藉賦予退役電信設備新生命，減少溫室氣體排放，並規劃在2030年達成減排42％目標。

遠傳自2011年起逐年發表《企業永續報告書》，全面審視及精進公司永續目標，現領先業界發布首本《供應鏈永續報告書》，更展現出打造永續供應鏈的願景和努力。同時，遠傳不僅是僅次電子大廠鴻海集團、全台第二家發布供應商責任報告書企業，報告書全文經會計師審核確信通過，更是全台企業首見，透過獨立公正第三方查證，進一步彰顯出報告的透明度及公信力，未來規劃每年定期出刊。

有鑑於供應鏈的溫室氣體排放量佔價值鏈排放比例高達53％，打造永續供應鏈是遠傳推動淨零不可忽視重要環節，除特別以「供應鏈永續管理」作為採購策略的核心，也將永續績效KPI融入採購團隊目標，構建前瞻性的永續採購體系，報告書更以「CARED 」ESG五大支柱整合所有重要利害關係人關心議題的策略，包括循環經濟（Circular Economic）、永續文化與意識（Awareness）、風險控制（Risk Management）、永續賦能（Empowering）和淨零減碳（De-carbonization）等。

遠傳透過科學及嚴謹系統化管理達成永續管理，包含2022年成為台灣第一家通過「ISO 20400永續採購指南」第三方認證的電信業者，並用OECD多國籍企業指導綱領、LCA產品生命週期評估（Life Cycle analysis）及RBA 責任商業聯盟行為準則等國際準則，建構供應鏈評鑑機制。遠傳也是首家通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查、目標控制在近程1.5℃升溫情境的電信業者，為達成此目標，也採取國際一致的標準，執行供應鏈減碳盤查作業，並取得豐碩成果。遠傳更訂定供應鏈減碳目標，規劃在2030年，遠傳及其供應鏈要較2021年要減少42％以上碳排放量。

同時，根據艾倫．麥克阿瑟基金會研究，高達45％的全球溫室氣體減碳任務，需靠循環經濟才能達成，做為永續管理的先驅，遠傳近期設立了【循環經濟共享平台】，和供應商夥伴共同推動循環經濟。由於電信業務遍及全台，對資通訊設備品質有極高要求，固定年限後須進行更新，過去多只能當作廢棄物交由回收商處理，現透過該平台，可讓退役卻仍可用電信設備，如機房設備、電池等有重生機會，不僅減少了溫室氣體排放，也協助供應商降低成本，可謂一舉兩得。

除「循環經濟共享平台」外，遠傳也是全台首家加入愛立信的環保回收計畫電信業者，將汰舊的基地台清運、拆解分類為電子材料，讓基地台回收再利用率達98％，兩年來已成功回收超過500公噸的電子廢棄物。遠傳透過打破「採購、製造、廢棄」的線性模式，重新塑造循環再生、充滿韌性及生命力供應鏈，也期待透過循環經濟平台的建立，能帶動上下游價值鏈夥伴展開循環經濟的創新思維，將遠傳電信供應鏈打造為環境永續、共榮發展的最佳典範。