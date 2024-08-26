員警調閱程女所駕自小客車行車記錄，在太原路2段與永興街口、中市警二分局對街停車格找到該車，程女在車內已氣絕多時。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區太原綠園道驚傳命案，62歲患有憂鬱症病史的程姓女子，離家多日失聯，家屬今（26日）13時到警二分局永興派出所報案，經員警調閱程女所駕自小客車行車記錄，在太原路2段與永興街口、中市警二分局對街停車格找到人車，程女已氣絕多時，該車已散發明顯異味。

台中市警二分局指出，程女離家多日，家人一直找不到他，今日報警，家屬表示，程女有憂鬱症病史，之前有多次離家情形，但後續皆會自行返家，只是這一次已離家多日未歸。

經員警調閱程女所駕自小客車行車記錄，發現最後一筆記錄為8月13日於太原路2段與永興街口。員警遂於上址周邊查看，發現該部自小客車停放於太原路2段245號對面之路邊停車格，且該車已散發明顯異味。

經家屬同意，員警通報119進行破窗，確認車內死者為程女無誤，經查車上有輕生器具，車窗及車門無遭破壞入侵痕跡，死者身上無其他明顯外傷，初步排除他殺，後續將調閱案發處對面全聯福利中心的監視器，以釐清詳細案發過程。

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