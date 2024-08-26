中信兄弟在2024年季中選秀會共簽下11名球員，人數是6隊之最，26日宣布與11名新秀都完成簽約，近期也都陸續完成體檢並投入兄弟二軍訓練，球團期待新秀們的加入能激化猛象軍團的良性競爭，繼續進取勝利。

兄弟在今年選秀會上共選進7名投手及4名野手，第1指名來自平鎮高中的許庭綸，不僅在攻守兩端皆具有實力，領袖特質更是球團有所期待的，以簽約金540萬元、月薪6萬元披上「黃衫」。

第2輪指名的投手伍立辰以簽約金415萬、月薪8萬元加盟。第3輪指名的右投手陳冠穎以簽約金300萬、月薪7萬元正式披上黃衫。第4輪指名的內野手徐紹予則是簽約金260萬，月薪5萬元。

第5輪及第6輪指名投手劉亦智與鄧朝駿，也分別以簽約金190萬與160萬元加入兄弟。第7輪與第8輪選進的陳九登及朱宏樺，分別以簽約金95萬與60萬元完成簽約。第9輪至第11輪選進的游竣宥、林展樟以及黃霆杉，月薪則是在5至7萬區間。

今年兄弟選擇的11名新秀已全數完成簽約，領隊劉志威說：「簽約的過程相當順利，也期待新秀們進入球隊後，在各方面持續精進，在球場上發揮最好的表現。」而關於是否增添自培選手，劉志威表示，會持續關注這些具有潛力的球員，有機會一定會邀請。

針對第9至11輪選進的3位球員實際簽約內容，球團尊重球員個人意願，3位球員簽約條件不公布。此外，目前正參加U23中華隊的投手伍立辰、陳冠穎，以及捕手陳九登皆已完成體檢，等待U23賽事結束後，預計9月中入隊報到。