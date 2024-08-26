電影《角頭－大橋頭》上映10天全台票房突破1.32億，蟬聯雙周全台票房冠軍寶座，男主角王陽明上映前承諾票房破億答謝粉絲的禮物也準備好了，價值超過10萬的精品手錶已完成取貨，他說：「我會完成承諾，下禮拜我就會選出1位Lucky Winner，祝你們好運！」
為了感謝影迷支持《角頭－大橋頭》，劇組周末兩天在台中、台南及高雄舉辦謝票見面會，所到之處的影城人潮都擠到癱瘓，王陽明見到粉絲開心不已，更自掏腰包準備台南限定T恤、高雄限定T恤送給粉絲，吸引現場粉絲驚喜尖叫搶拿。
見面會上只要憑票根即可與演員一起合照，面對粉絲各種許願合照姿勢包括搭肩、勾手、牽手也有求必應。眾演員放送福利超大方，現場粉絲尖叫連連，除了王陽明，更有粉絲點名指定與懷秋、施名帥、張再興合照，大家各有魅力。
特別的是，《角頭》劇組周日也在高雄宣傳結束後，與準備到現場的《夏日的檸檬草》劇組在電梯口巧遇，兩劇組相見歡都驚喜不已，開心留下珍貴合影，《夏日》3位主角婁峻碩、曹佑寧及李沐用《角頭－大橋頭》片中金句「叫我BOSS」熱情應援；而《角頭－大橋頭》劇組也喊話粉絲支持《夏日的檸檬草》，婁峻碩更是打趣將兩部片名合起來笑稱「夏日的大橋頭」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。