不少民眾抱怨，去停車場停車時都會聞到一股屎臭味，尤其是越靠近人孔附近愈濃郁，為改善此現象，新北市水利局完成57處公有路外停車場接管，不僅降低了停車場維護管理成本，還解決化糞池人孔發臭問題。

水利局說明，交通局尚有15處路外停車場未設置廁所，因無生活汙水排放，無接管需求；另有12處停車場施工路徑遭遇管線障礙，管線無法到達，暫採建築物自設汙水處理設備妥善處理汙水後排放。

水利局長宋德仁表示，公有停車場為市府交通局管理，由於都市發展較早，早期停車場大多採用化糞池或自設汙水處理設施，為利改善停車環境，2021年起，交通局委託水利局辦理污水接管工程，將停車場內的公共廁所納入公共汙水下水道，今已全數接管完成，化糞池及汙水處理設備廢除後，可有效減少孳生病媒蚊及臭味問題，讓民眾停車好安心。

宋德仁指出，新北早期推動汙水用戶接管時，主要為優先改善市民生活環境，在有限經費下全力進行家戶汙水接管，接管戶數已達到全國最高的122萬4094戶，包含改善使用頻率高的公園公廁88處及市民活動中心175處，現在公有停車場57處公共廁所也完成接管，提供民眾乾淨整潔的公共環境。

常在永和秀朗國小停車場停車的陳先生說，以前每次停好車，都能在地下室聞到化糞池的臭屎味，臭到只想趕快離開，就連小孩快閃尿了，也不敢用那邊的廁所，吵著要回家上廁所，最近發現臭味不見了，小孩也願意在場裡上廁所，原來是汙水接管接到這裡，整個環境真的改善許多，停車也變得更舒適了。