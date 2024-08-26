永豐銀行持續推動綠能永續，扮演綠色金融領頭羊，23日與美國福茂集團簽訂五年期、9,000萬美元授信合約。永豐銀行表示，此次擔任統籌主辦、額度管理、擔保品管理、帳戶管理及優先承作行銀行，協助美國福茂集團營運成本管理及提供符合綠色航運服務，同時，此聯貸案亦加入ESG永續連結相關指標，達標即可獲利率減碼優惠，永豐銀行積極發揮金融影響力，全方位響應政府淨零政策打造綠色永續生態圈。

隨著全球永續趨勢高漲，國際海事組織（International Maritime Organization, IMO）設定在2030年前減少海運排碳量30％，2050年達成淨零碳排、航運業去碳化目標。永豐銀行表示，積極協助企業夥伴節能減碳，本案協助美國福茂集團升級現有船隊多項環保及高效節能設計，例如使用有機硅塗料增加推進效率、升級可持續消耗生物油的減碳設備系統，並取得國際船級社協會（IACS）認證、採用節能LED燈等，且訂購最新第三代環保節能散裝船，配備碳捕捉設備或使用甲醇雙燃料引擎等，以減少對環境之衝撃。

秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景，永豐銀行旗下於去年積極推展永續連結貸款服務，亦陸續與企業夥伴合作綠色定期存款專案，以多元形式引導資金推動產業邁向永續，共同推展節電、零碳排等具體目標，打造美好環境。