花蓮一對毒鴛鴦7月中旬北上購毒準備返回花蓮時，警方把握蘇花公路崇德路段管制放行時間將人攔查，當場查扣土造長槍、空氣鎮暴槍以及第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命等，全案除移送法辦，也將溯源追查毒品來源。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一對毒鴛鴦7月中旬北上購毒準備返回花蓮時，警方把握蘇花公路崇德路段管制放行時間將人攔查，當場查扣土造長槍、空氣鎮暴槍以及第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命等，全案除移送法辦，也將溯源追查毒品來源。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一對毒鴛鴦長期到外地購毒並利用快遞於縣內運送、販售，且因害怕遭買家黑吃黑，隨身還會攜帶土造長槍防身，花蓮警方經一段時間調查，7月中旬趁2人從北上購毒返回花蓮之際，持票在蘇花公路崇德管制口將人攔查，當場查扣土造長槍、空氣鎮暴槍以及第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命等，全案除移送法辦，也將溯源追查毒品來源。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長張益新表示，偵一隊日前接獲線報指稱，轄境內一名毒品人口、50歲呂姓男子，因販賣毒品怕遭買家黑吃黑，隨身會攜帶1把土造長槍防身，由於該行為影響社會治安甚鉅，警方獲報後，立即組成專案小組，派員執行跟監、埋伏、蒐證等調查工作，並向花蓮地方法院聲請搜索票展開偵辦。

經專案小組實施跟監蒐證數日，7月16日傍晚5時許趁呂男北上購毒返回花蓮之際，在蘇花公路崇德管制口放行期間封鎖南下車道，成功攔查到呂男車輛，並持搜索票搜索該車，當場查獲土造長槍1把、喜德釘火藥32顆、鋼珠1批、空氣鎮暴槍1把及第一級毒品海洛因1包15.78公克、第二級毒品安非他命5包共36.52公克等物，同時也在副駕查獲52歲張姓女子持有第一級毒品海洛英3包5.44公克、第二級毒品安非他命1包0.23公克。

據了解，呂男跟張女互為情侶關係，2人長期到外縣市購買毒品，並在縣內利用快遞運送及販賣毒品；警方訊後依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，將人移送花蓮地方檢察署偵辦，也會持續向上溯源，追查毒品來源。

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