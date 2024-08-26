為期6天5夜的兩馬青少年文化體育夏令營熱鬧登場，馬尾師生們首站參訪最有名的八八坑道。（連江縣政府提供）

「兩馬青少年文化體育夏令營」於馬祖熱鬧登場，由大陸福建省福州市馬尾區文化體育和旅遊局副局長林和斌親自率隊，帶領馬尾區40位幹部及師生25日下午，搭乘「安麒6號」小三通航班，抵達馬祖南竿福澳港，展現兩地文化體育交流的熱誠。

馬尾師生抵達後。受到連江縣政府熱烈歡迎，連江縣副縣長陳冠人、教育處長王禮民、縣內8所中小學校長、馬祖觀光協會理事長孫孝豪等特地到碼頭迎接。

陳冠人表示，兩馬地區多年的友好互動不僅促進了文化交流，加深彼此的情感連結。此次夏令營活動為期6天5夜，安排了豐富多元的行程，涵蓋文化體驗、體育比賽及互動交流，讓兩地青少年在活動中增進理解，共同成長。

林和斌則表示，他已來馬祖參訪過很多次，這次帶很多年輕幹部及老師來見習，兩馬夏令營活動不僅是兩岸青少年交流的重要平台，更象徵著兩岸在文化、教育及體育領域持續合作的美好願景。希望藉此機會，讓馬尾與馬祖的青少年彼此學習、交流經驗，深化友誼。

縣府精心安排了一系列豐富多元的行程，讓兩地青少年在文化、歷史和體育活動中互相學習，增進了解。

馬尾師生抵達後稍作休息，隨即於下午3時30分前往南竿，參觀著名景點「八八坑道」，這座昔日軍事設施因其特殊的歷史背景和人工開鑿的壯舉，成為許多遊客來訪的必遊景點。

參觀過程中，馬尾的學童們對這座坑道充滿好奇，紛紛詢問：「這坑道真的是用人力開挖的嗎？」馬祖導覽員詳細解釋了八八坑道的歷史，並說明當年在艱難條件下，馬祖軍民共同完成這項偉大的工程，讓學童們深感震撼。

隨後，馬尾師生前往馬祖民俗文物館參觀，透過館內展示的文物、照片與歷史資料，了解馬祖地區獨特的民俗文化與歷史背景，還有8千年前的亮島人，讓馬尾的學生們對馬祖的歷史及文化有更深入的認識。

為了歡迎遠道而來的馬尾團員，縣府特舉辦了盛大的歡迎晚會，各校校長及學生代表出席參加。活動以舞獅迎賓揭開序幕，活潑熱鬧的表演，讓在場師生相當開心。隨後的爵士鼓表演更是將晚會氣氛推向高潮，鼓聲震撼、節奏明快，讓馬尾的學童們感受到馬祖的熱情與活力。