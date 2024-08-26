持有美國護照有男性外部特徵的吳姓民眾從2017年爭取變性，2020年到台北市戶政事務所申請性別變更為女性，但遭認「未檢附已摘除男性性器官」證明被拒，吳提行政訴訟，台北高等行政法院認為，吳有提出醫院相關證明，具有醫學上所稱「性別不安」或「性別認同障礙」，判准變更性別登記。

吳具男性外部特徵，戶籍出生登記為男性，2017年後陸續經精神科醫師診斷性別不安，於2019年間，本於其美國護照，依美國外交事務手冊（Foreign Affairs Manual, FAM）有關國外出生者護照變更性別相關規定，持DS-11表格及醫師證明，向美國聯邦政府申請變更護照登記為女性，並經准許。

吳在2020年11月20日檢附醫院診斷證明書及其美國護照，向台北市中正區戶政事務所申請變更戶籍性別登記為女性，但遭認未檢附合格醫療機構開具已摘除男性性器官，包括陰莖及睪丸之手術完成診斷書，不符戶政機關受理性別變更登記要件，處分否准申請，吳提行政訴訟。

台北高等行政法院指出，吳提出其著女裝及下廚之照片2張，且在大學期間因爭取不要入住男生宿舍一事，因此遭學校教師侵害人格權言論而提起損害賠償訴訟，法院判決該教師負損害賠償責任，此外，吳具美國公民身分，其向美國申請核發性別為女之護照獲准。

北高行政法院認為，吳甚早即確立自我性別認同歸屬為女性的決定，並自2017年起，就依性別認知而向外展現女性的人格樣貌，期間因自我認知性別展現與登記於戶籍身分上身體生理性別不一，人格自主尊嚴飽受侵擾之情形下，惟吳仍堅持爭取其性別歸屬為女性之權益，直至今日已歷7年以上相當時日，其變更性別之願望確屬穩定，有高度可能性不會再度改變。

北高行政法院認定，吳已經依據戶籍法施行細則第13條第13款規定提出必要之證明文件，吳訴請戶政事務所應依其2020年11月20日之申請，作成准予性別變更登記為女性之行政處分，於法有據。