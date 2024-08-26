國片《鬼才之道》全台票房破4000萬，主演陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦25日現身板橋大遠百為粉絲簽名，大夥也特地為陳柏霖慶生歡度生日，陳柏霖笑說：「我現在也是女團（GG）IDOL的經紀人，請大家用愛支持。生日願望第1個是希望《鬼才之道》繼續大賣下去啦。」（GG）IDOL由《鬼才之道》中女主角張榕容、王淨、姚以緹、百白組成，是專屬電影限定團體。

談及限定女團出道，百白開玩笑說：「我們當練習生已經30幾年了還能出道很不容易。」被張榕容笑稱根本是「銀髮擔當」笑翻全場，也讓王淨直呼：「荒謬的女團就在這天發光發熱吧！」4人戲裡戲外感情甚好，有愛互動也讓粉絲狂敲CP，姚以緹坦言：「我在理解這個角色的時候，她的世界就只有榕容了。」瞬間引起全場尖叫。

張榕容表示如果CP可以選擇會選片中財力雄厚的百白，讓百白笑說：「我跟角色之間最大的差距應該就是家產的部分。」電影中身為王淨閨密，百白透露：「我剛開始看這個劇本的時候很困惑，想說這個人也太閒了吧？演到一半後發現她真的很閒，所以就把所有目標放在希望好朋友可以成龍成鳳這件事上，我覺得我做得最多的功課就是給她無限的祝福跟愛。」