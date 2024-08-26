賴清德總統今天接見建築園冶獎得主。（高雄市建築經營協會提供）

2024年建築園冶獎得獎單位80多位代表，今（26）日由高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆、2024年建築園冶獎主任委員黃啟倫、執行長林國禎等人帶領下，在總統府祕書長潘孟安、內政部長劉世芳陪同下，前往總統府晉見賴清德總統，接受表揚。賴清德恭喜得獎單位並說，感謝得主用作品改變台灣城鄉風貌。

賴清德致詞時指出，恭喜「建築園冶獎」今年邁入30年里程碑，特別以「園冶叄零，零碳未來」為主軸，新增「淨零綠建築」、「人文美學」與「智慧建築」等3項特別獎，符合全球淨零轉型趨勢及政府推動「智慧國家」方向，充分感受到主辦單位「高雄市建築經營協會」的用心。

賴清德恭喜所有得獎單位，用作品改變台灣城鄉風貌，像是得獎名單中，有他今年6月參訪的「屏東縣動物之家」，眾人努力把歷史遺址活化，轉型成動物友善收容環境，除落實動物保護精神，也賦予歷史遺址新的意義，以及高雄駁二藝術特區一銀倉庫，在保留原始外觀結構下，融合現代美學和設計理念，成為「駁二共創2號基地」，為設計人才提供培力場域，也是地方上重要的文創聚落。

高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆指出，這次是建築園冶獎第7次到總統府接受表揚，很感謝賴總統甫上任就接見得獎者，這對已經舉辦了30年的建築園冶獎是極大的鼓勵與肯定。

黃瀚霆說，建築園冶獎開始於1995年，到今年剛好是30年，30年來歷經幾波房地產高低潮、921地震、金融海嘯、SARS、新冠疫情等，導致建築業蕭條，但建築園冶獎仍舊每年舉辦，沒有1年中斷。

黃瀚霆強調，30年來，建築園冶獎秉持獨立、公開、公平、多元代表、市民參與的競賽評比，經由嚴謹的評審機制，評選出具有特色的建築產品及景觀設計，更是縣市政府和民間單位努力爭取的榮譽。

黃瀚霆提到，賴總統在擔任台南市長將近7年期間，戮力推動公共建築、校園景觀及社區營造，展現台南多元且深厚的實力，建築園冶獎總共頒給當年的賴市長執政的台南市政府43座建築園冶獎。

今年建築園冶獎評選範圍涵蓋全台，最北到新北，最南到屏東，最高則到了海拔1600公尺的雲林石壁，評比大樓住宅建築景觀類、透天住宅建築景觀類、公共建築類、公園綠地景觀類、舊建築再生類及社區景觀營造類等六大類，共有88件作品獲得主獎、9件作品獲特別獎，出動工作人員大約1000人次。