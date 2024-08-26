高雄一間專門輔導警察、公職考試的補習班，驚傳內部資料遭竊事件！一名郭姓前員工被指控離職後私自帶走補習班多年累積的學生名單及教材，並以此自行招生攬客。刑事警察局智慧財產偵查大隊接獲報案後，迅速出擊，在高雄某住宅內查獲相關電腦及教材等證物，初步估計郭男涉及侵權金額高達1.2億餘元。值得注意的是，郭男曾在26年前因捲入警察大學招生舞弊案，被依貪污罪判刑15年，當年風波震驚全台。

據了解，郭男曾任警察大學電算中心代理主任，1998年警大爆發震驚社會的招生舞弊案。當年7月，有考生檢舉指控警大大學部及二技部的招生考試中有集體舞弊情事，刑事局接獲報案後展開調查，並查出郭男透過警大黃姓學生及其外甥王姓男子等人作為白手套，向有意報考二技的現職警員每人收取50至100萬元不等的賄款，保證錄取。

郭男更利用職務之便，暗中篡改考生成績，讓行賄者順利過關。檢警追查後，確認共有40餘名考生涉及賄賂，郭男因此非法獲利超過4000萬元。法院審理期間，郭男一度被判無期徒刑，最終在2005年判處15年有期徒刑，並褫奪公權終身。

郭男服刑期滿出獄後，憑藉其資訊技術專長轉職至補習班授課。然而，未料他離職後竟被指控帶走補習班的教材及學生名單，並以此自行創業，涉嫌侵權金額達1.2億餘元。郭男對此指控予以否認，辯稱其對營業秘密法理解有誤，認為所帶走的資料和教材皆為其自創，且保密協定僅限制他不能在他人公司工作，並未禁止自行創業。

此案經檢警偵辦後，目前仍在進一步調查中，郭男是否涉案有待司法釐清。