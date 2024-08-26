五月天昨（25日）在「超犀利趴13」突然丟出一句，「跟著我們一路向東，11月花蓮見！」預告了11月會在花蓮開唱的消息，造成歌迷暴動，紛紛搶訂花蓮的民宿飯店。怎料此舉竟惹來當地業者不滿，一度氣到爆粗口。

事實上，花蓮今年4月3日發生規模7.2的地震，直接重創當地觀光經濟。當時人在大陸泉州舉辦公益演唱會「Just Love It 」的五月天見狀，除了捐出500萬之外，阿信更表示下一站將在花蓮開唱，「我們Just Love It下一站，花蓮見！」希望透過音樂力量來幫助花蓮。

五月天11月將到花蓮開唱。（圖／相信音樂提供）

直到25日，阿信不忘再次強調，會持續唱到11月，而且要和歌迷們在花蓮相約，再次預告花蓮開唱的消息。不過問題來了，因為確切日期根本還沒公布，歌迷們卻已經大舉進攻，準備搶先卡位花蓮當地的民宿與飯店。

業者呼籲歌迷們不要影響他人權益。（圖／翻攝臉書）

結果當地一間民宿業者，忍不住發文抱怨，「敬告五月天粉絲們！請不要同一個人先來卡滿11月的週末，這樣會影響別人訂房權益！謝謝！」隨後還不忘在留言區抱怨，「Ｘ的整個晚上都在跳11月的訂單，Ｘ」、「真的是一大堆！」

業者一度氣到飆粗口。（圖／翻攝臉書）

有五月天歌迷留言致歉，「不好意思，五迷們太興奮了～！」業者也無奈回應，「拜託有大群幫忙宣導一下，我也是老粉絲，但是這樣真的不ok。」值得一提的是，「Just Love It 」公益演唱會屆時不只有五月天，可能還會有許多音樂人，包含家家、丁噹等多位好友大咖共襄盛舉，至於詳細卡司與日期時間，得等待官方公布。