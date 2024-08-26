寵物美容師實習寵物CPR心臟按摩急救術。（新北市動保處提供）

為保障毛寶貝健康，新北市動保處與台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作，特別於今（26）日「國際狗狗日」在新北市立圖書館總館9樓舉辦「寵物CPR訓練」，邀請新北市寵物服務員職業工會50間寵物店美容師，一同學習及推廣寵物心肺復甦術，把握黃金3分鐘救援時間，保障每隻動物生命安全。

動物救援分秒必爭！動保處強調，為提高受傷動物存活機率，動保處每年皆在社區、鄰里、公部門及特寵業者推廣寵物CPR，今年更將寵物CPR推廣到寵物美容業者，藉由仿真狗寵物安娜模具，讓每位寵物美容師實際操作寵物CPR，經現場按壓檢視正確急救流程，測試通過後，即發放寵物CPR訓練證明卡，預計截至目前逾800人取得證明。

動保處表示，夏日高溫悶熱的環境，可能讓犬貓等寵物發生中暑，甚至導致熱衰竭造成死亡，毛寶貝正常體溫約在37至39度，若上升至39.5度就會發生中暑。寵物中暑以「過度喘氣」為主要症狀表現，若犬貓出現中暑症狀，應先移至陰涼處、盡快補充水分並採取其它降溫措施，動保處提醒，若寵物因中暑引起休克，須立即進行寵物CPR以提高存活率。

寵物CPR操作步驟，第一步先確認有沒有呼吸、有沒有意識；第二步清除口中異物；第三步按壓心臟位置，手掌交疊手臂打直，按壓頻率每秒2次，按壓胸腔要下陷1／3到1／2的深度，按壓30次；第四步口對鼻吹氣，雙手握緊狗狗嘴巴，口含住牠的鼻子吹2口氣，並用眼睛餘光觀察胸部有無起伏，以確認氣體順利進入犬隻體內；最後重複執行步驟三及四，並盡速送醫檢查。

寵物美容師蔡小姐說，對於易緊張、罹患疾病，曾在寵物美容過程中，突然發病、昏厥的毛寶貝，美容師本身如有寵物CPR相關知識，即能掌握黃金3分鐘，施予寵物CPR，增加存活率。

動保處表示，新北市持續努力精進動物保護及生命教育，透過此次教育訓練提升本市寵物美容師專業知識、宣導動物保護法、寵物登記、晶片植入與絕育等，藉由學習寵物CPR專業技能提升新北市尊重生命、愛護動物觀念。